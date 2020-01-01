العراق: أنقرة تجاوزت الحد واحتلت 15 كيلو من الحدود

أعرب رئيس لجنة الدفاع والدفاع النيابية، محمد رضا آل حيدر، عن امتعاضه من التوغل التركي، قائلًا أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كيلومترًا من الشريط الحدودي.وأضاف حيدر، وفق لقناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقًا بالدخول نحو خمسة كيلومترات إلى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي.كما شدد على أن العراق يرفض قيام إحدى الدول بتجاوز سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه.وفي الوقت نفسه، أعرب عن رفض السلطات وجود فصيل مسلح داخل الأراضي العراقية يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة كانت.يذكر أن الحملة الجوية والبرية التركية، التي أطلق عليها اسم "عملية مخلب النمر"، انطلقت منتصف يونيو الماضي عندما نقلت تركيا قواتها جوًا إلى شمال العراق، ومنذ ذلك التاريخ استمرت الانتهاكات والضربات التي طالت عددًا من المناطق الحدودية، وأثارت استنكار بغداد التي استدعت السفير التركي مرتين، وسلمته مذكرة احتجاج على خرق القوات التركية لسيادة العراق.