حبس مريض نفسي قتل والده وأصاب عمه في مشاجرة بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل والده وإصابة عمه بسبب خلافات بينهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال المصاب حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم كرموز، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل مسن على يد نجله وإصابة آخر بشارع راغب غرب بدائرة القسم.علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين نشوب مشادة بين المتهم عاطل، 36 سنة، مريض نفسي، ووالده على إثرها تدخل عمه وقام المتهم بطعن والده وإصابة عمه باليد، وخرج مسرعا من منزله وملابسه عليها دماء وممسكا بسكين بيده وفر هاربا بالطريق العام.وعندما دخل الجيران إلى منزله وجدوا جثة والده ملقاه وبها عدة طعنات وإصابة عمه باليد نتيجة تعدي عليه بسكين المطبخ، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.