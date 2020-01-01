البورصة السعودية: كورونا لم يلحق الضرر بنشاط التداول

قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، خلال مؤتمر صحفي، إن تفشيفيروس كورونا المستجد لم يؤثر بشكل كبير على التداول في سوق الأسهم السعودية، وإن حجم التداول ارتفع مقارنة مع العام الماضي.تأتي تصريحات الحصان في الوقت الذي أعلنت فيه البورصة السعودية، في وقت سابق اليوم، عن أنها ستطلق سوقها للمشتقات في 30 أغسطس، لبدء تداول أول منتج مشتقات للمؤشرات المتداولة في المملكة.