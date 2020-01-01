تداول امتحان «إيطالى الثانوية العامة» بصفحات الغش الإلكترونى

نشرت عدد من صفحات الغش الإلكتروني، صفحات امتحان من داخل إحدى اللجان، يزعمون أنه امتحان مادة اللغة الإيطالية، الذي يؤديه الطلاب حاليا باللجان الامتحانية.وقال الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن لجان مكافحة الغش الإلكتروني ترصد كل الصفحات الداعية للغش وتحديد المترددين عليها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.