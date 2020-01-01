رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحلم الإفريقي» توقع بروتوكول تعاون لعلاج الجاليات بمصر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:23 ص
مؤسسة الحلم الإفريقي
مؤسسة الحلم الإفريقي 2063
محمد الشريف
طباعة
وقعت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، بروتوكول تعاون مع جهات طبية متخصصة، لتوفير الخدمات الطبية الكاملة، للجاليات الإفريقية في مصر بأسعار تتناسب معهم وبأعلى جودة.

وأعلنت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي 2063 - في بيان - أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع عيادات "وايت كوتس" ومجموعة كيمت للخدمات الطبية الكاملة، يهدف إلى توفير خدمات بأعلى جودة للجاليات الإفريقية في مصر.

وأشارت خلال توقيع البروتوكول، إلى زيارة عدد من السفراء الأفارقة في مصر، إلى مقرات تقديم الخدمات الطبية وأبدوا سعادتهم من مستوى الخدمات المقدمة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار المسئولية المجتمعية ودور المؤسسة في دعم الجاليات.

وأوضحت رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي، أن المؤسسة تعمل بصورة مستمرة على تقديم الدعم للجاليات الإفريقية في مصر، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي كانت له تأثيرات كبيرة على الجاليات الإفريقية بعد توقف أعمالهم.

وأكد طارق قمر، ممثل الكيان الطبي الموقع على البروتوكول، أنهم يعملون بالتعاون مع المؤسسة لتقديم الخدمات الطبية كاملة وبجودة عالية للجاليات الإفريقية في مصر، في إطار المسئولية المجتمعية لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبى يخول الجيش المصرى بالتصدى للتدخل التركى

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إخلاء سبيل الطالب المتهم باغتصاب فتاة وإنكاره نسب ابنتها بالدقهلية

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطر كورونا على المصابين بفقر الدم المنجلي

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تصدر كتاب «مارسيل بروست والتخلص من الزمن»

«التنمية الثقافية» يفتتح ليالي الصيف بـ«ثنائي العود»

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب