«التعليم» تتوصل لمتداولي إجابات اللغات الأجنبية الثانية بصفحات الغش

قالت مصادر بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة، إن الغرفة كشفت متداولي الإجابات على السوشيال ميديا وصفحات الغش، وأشارت إلى أنه تم تحديد هوية متداولي اجابات اللغة الأجنبية الثانية وتم التوصل إليه وإلى المعلومات الخاصة به.وأشارت المصادر خلال تصريحاتها أن التعليم سوف تعلن عّن تفاصيل ذلك خلال بيان رسمي بعد قليل.وكانت صفحات الغش تداولت على السوشيال ميديا خاصة جروبات التليجرام إجابات مادة اللغة الفرنسية وكذلك مادة اللغة الألمانية، وذلك عقب بدء اللجنة، ووعدت صفحات الغش بحل جميع الأسئلة وتداولها.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.