وفاة رضيع فلسطيني جراء إصابته بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة لرضيع 12 يوما من بلدة يطا في محافظة الخليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 46.وكانت الصحة الفلسطينية، سجلت أمس 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 46 في ضواحي القدس، و49 في محافظة رام الله والبيرة، و9 في محافظة قلقيلية وإصابة في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس، وفقا لوكالة وفا.