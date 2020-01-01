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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فنون تطبيقية حلوان تطرح برنامج تصميم الإعلان الرقمى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:25 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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طرحت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برنامج تصميم الإعلان الرقمى والذي يشكل رؤية جديدة تحقق الريادة في هذا المجال من خلال رسالة البرنامج التي تتضمن تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المواكبة للمتغيرات الحديثة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، تنمية مهارات التعلم الذاتى والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية مجالات الدراسة بالبرنامج والتي تتضمن استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة، الرسوم المتحركة، الوسائط المتعددة، تصميم المواقع الإلكترونية، تصميم الألعاب، إستراتيجية التصميم لمواقع التواصل الاجتماعي، التصميم التفاعلي.

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية وتكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمى ١٠ فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.
برنامج تصميم الإعلان الرقمى
برنامج تصميم الإعلان الرقمى
برنامج تصميم الإعلان الرقمى
برنامج تصميم الإعلان الرقمى

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