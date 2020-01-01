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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يبحث تطوير ورفع كفاءة طريق بنها المنصورة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:16 ص
اجتماع محافظ القليوبية
اجتماع محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري، لدراسة توسعة وتطوير ورصف طريق بنها المنصورة على الرياح التوفيقى باعتباره طريقا حيويا هاما يربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية ويمر عليه يوميا عددا كبيرا من السيارات والمركبات لنقل المواطنين بين المحافظتين

ووجه المحافظ ببحث إمكانية توسعة هذا الطريق وتطويره ورفع كفاءته والعمل على تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن بما لا يؤثر علي المجرى المائي للقضاء نهائيا على الحوادث به وتيسير حركة السيارات عليه تسهيلا على المواطنين المسافرين يوميا على هذا الطريق

كما طالب الهجان المسئولين بالهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير ورفع كفاءة الطرق المارة بمحافظة القليوبية كالطريق الإقليمي وغيره من الطرق الرئيسية التي تربط بين محافظة القاهرة والقليوبية وباقي محافظات الدلتا.

وفى هذا الإطار استعرض المحافظ خطة مديرية الري لاعادة تأهيل الترع 7 ترع بنطاق المحافظة بطول 56 كيلو متر حيث تم تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه والتى من بينها تأهيل ترعة السبيل من الفم للنهاية بمدينة طوخ وكذلك تأهيل ترعة الجانبية اليسرى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر فى المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم وتأهيل ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر فى المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة البرثومية بمدينة طوخ فى المسافة من الفم حتى النهاية بطول 13.389كم زمام هندسة ري بنها وكذلك تأهيل ترعة كشمير اليمنى زمام هندسة ري شبرا فى المسافة من الفم حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.

يذكر أن مشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

وقد أكد الهجان على ضرورة التنسيق بين مديرتى الزراعة والري لاستخدام طرق الري الحديثة سواء ري بالتنقيط والري بالرش وتوعية المزارعين بأهمية كل نقطة مياه.

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