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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس التنسيقى العراقى السعودى يناقش الاتفاقيات الثنائية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:11 ص
المجلس التنسيقي العراقي
المجلس التنسيقي العراقي السعودي
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ناقش المجلس التنسيقي العراقي السعودي، اليوم الثلاثاء، مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مع الجانب السعودي، وآليات افتتاح منفذ عرعر الحدودي، الذي قام الجانب السعودي بتأهيله، والمباشرة بعملية التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد رئيس المجلس وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي، في بيان عن المجلس أوردته الوكالة الوطنية العراقية، استمرار التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح أبواب الاستثمار وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة، التي تعني بقطاعات النفط والطاقة والصناعة والزراعة والتبادل التجاري.

واستعرض المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد الغزي، الأولويات المقترحة لعمل المجلس بعد إعادة تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة قيام الوزارات المعنية، بمتابعة عمل اللجان الفرعية المشكّلة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وأكد رغبة وجدية الجانب السعودي على تفعيلها، بعد أن قطعت أشواطًا كبيرة.

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