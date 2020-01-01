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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تلغي إلزام القادمين إليها بالخضوع للعزل الصحي 14 يوما

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:11 ص
القادمين من الخارج
القادمين من الخارج
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أعلنت السلطات الصحية الروسية إلغاء إلزام كل القادمين إلى روسيا بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما بسبب جائحة فيروس "كورونا" اعتبارا من غد الأربعاء.

وقالت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسي أنا بوبوفا - في تصريح صحفي - "إن المواطنين الروس، الذين يصلون إلى البلاد، سيكون بإمكانهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي عن طريق PCR أو خاص بالأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد في الخارج أو إجراء الفحص في روسيا خلال 3 أيام بعد وصولهم، أو وضع أنفسهم في العزل الصحي".

وأضافت " أن المواطنين الأجانب سيكون عليهم عرض وثيقة تثبت خضوعهم لفحص سلبي لفيروس كورونا المستجد في الخارج قبل أقل من 3 أيام، أو إجراء الفحص داخل روسيا في غضون 3 أيام بعد وصولهم بمقابل مالي".

وأشارت إلى أن الوثيقة الطبية حول نتائج الفحص، الذي تم إجراؤه في الخارج، يمكن أن تكون باللغتين الروسية أو الإنجليزية، مؤكدة أن هذه الإجراءات الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد.

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