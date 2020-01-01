رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

366 إصابة جديدة بكورونا فى اليابان والإجمالى 22 ألفا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:55 ص
كورونا في اليابان
كورونا في اليابان
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الثلاثاء، عن أنها سجلت 366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد التراكمي لعدد الحالات المسجلة إلى 21 ألفا و868 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية على موقعها الإلكتروني أن الحكومة الحضرية في العاصمة طوكيو سجلت 143 حالة حيث تأتي الإصابات الجديدة وسط تزايد القلق بين الجمهور؛ وكذلك السلطات حول موجة ثانية محتملة من الإصابات في العاصمة اليابانية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة.

وكان المجموع التراكمي لعدد الحالات المسجلة في اليابان أمس قد بلغ 21 ألفا و502.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

توهج فضائي فائق يقلق علماء الفلك

علماء يحذرون من كارثة على الأرض

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

دراسة: انتشار حبوب الطلع ينبئ بانتهاء كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم