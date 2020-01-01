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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تأجيل إطلاق مسبار الأمل فى أول رحلة عربية إلى المريخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:29 ص
المريخ
المريخ
وكالات
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أعلنت الإمارات المتحدة تأجيل إطلاق مسبار الأمل للظروف الجوية، والذي كان من المقرر أن ينطلق غدا أول مسبار عربي في رحلة إلى كوكب المريخ، الذي أطلق عليه اسم "مسبار الأمل"، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ويهدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، عندما يصل إلى الكوكب الأحمر عام 2021، وفقًا للموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عن اللقطات الأخيرة لمسبار الأمل قبل إطلاقه إلى المريخ، والتي توضح انتهاء وضعه داخل كبسولة الإطلاق وتغليفها بالجسم الانسيابي المصمم لحماية المسبار أثناء عملية الإطلاق، وتركيبه على صاروخ الإطلاق.

كما كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن أبرز محطات اليوم الأخير قبل انطلاق مسبار "الأمل إلى المريخ.

أبرز الحقائق عن رحلة "مسبار الأمل" إلى المريخ:

- ينطلق من مركز تانیغاشیما الفضائي في الیابان على متن صاروخ شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة "إتش 2 إيه – 202"

- يستغرق في رحلته إلى المريخ مدة تصل إلى نحو 7 أشهر

- يقطع مسافة تقدر بنحو 493.5 مليون كيلومتر بسرعة تصل إلى 121 ألف كيلومتر ساعة .

- يستعمل جهاز تعقب النجوم لتحديد موقعه واتجاهه.

- تتباطأ سرعته عند وصوله إلى مدار المريخ إلى 14 ألف كيلومتر ساعة.

- يبدأ في الدوران حول المريخ في مدار بيضاوي ويستغرق 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.

- سيكون هناك تأخير في الإشارة المرسلة من المسبار تتراوح بين 13 و26 دقيقة.

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