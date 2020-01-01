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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

حكومة الرئيس اليمنى ترفض رسميًا مقترحات المبعوث الأممى الأخيرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:24 ص
عبد ربه منصور
عبد ربه منصور
وكالات
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أبلغت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل "تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الثلاثاء: "أبلغنا المبعوث (الإثنين) رسميًا بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسئولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة".

وأبدت الحكومة استغرابها من "إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً"، لافتة إلى "الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين".

وكان المبعوث الأممي قد التقى قبل نحو أسبوعين الرئيس اليمني وسلم الحكومة مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل في اليمن بعد إجراء تعديلات عليها بطلب من الحوثيين.

وأضاف بادي: "أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دوليًا، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية".

وتتكون مسودة الإعلان المشترك التي وضعها المبعوث الأممي من أجزاء عدة، أولها يتعلق بوقف شامل لإطلاق النار، ثم إجراءات إنسانية واقتصادية، إلى جانب السماح بتقييم خزان النفط العائم صافر قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن. لكنها تتضمن إجراءات اعتبرها مسئولون يمنيون "شرعنة للانقلاب".

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