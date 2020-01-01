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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

28 ألف إصابة جديدة و553 وفاة بكورونا فى الهند

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:12 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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تخطت الهند حاجز الـ900 ألف إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، حسبما أفادت صحيفة تايمز أوف إينديا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 28 ألفا و498 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 906 آلاف و752 إصابة في عموم البلاد.

وأعلنت الوزارة عن أنه تم تسجيل 553 وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 ألفًا و727 وفاة.

يذكر أن الهند تحتل حاليًا المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد الإصابات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

كان عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد قد تجاوز 13 مليون إصابة حول العالم، أما عدد الوفيات فقد بلغ أكثر من 568500 وفاة حتى الآن وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميا بالإنفلونزا الحادة.

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