«التعليم»: تسليم بوكليت التربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على ورؤساء اللجان، بضرورة تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.وشدد "حجازي" على أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الأجنبية الثانية وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع والتي لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قرر خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحانات، وتحويلها إلى بكولتات يتم حلها بالمنزل، ويتم تسليمها للمراقبين في المادة القادمة.