الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة.. معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية.. حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.وبالنسبة لحالة الرياح: يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 35 24الإسكندرية 30 23وادي النطرون 34 24طنطا 34 24شبين الكوم 35 24دمنهور 32 23بلطيم 31 24مطروح 28 22السلوم 32 20سيوة 36 21بورسعيد 32 24دمياط 31 23الزقازيق 35 24المنصورة 34 24الإسماعيلية 36 22السويس 37 23العريش 32 22رفح 32 21راس سدر 37 25نخل 37 19نويبع 37 28طابا 36 25كاترين 33 17الطور 33 25شرم الشيخ 38 29الغردقة 37 28مرسى علم 37 29الفيوم 36 24بني سويف 36 24المنيا 37 24أسيوط 39 25سوهاج 39 26قنا 40 27الأقصر 41 28أسوان 41 29إدفو 41 27أبوسمبل 40 27الوادي الجديد 40 28شلاتين 37 29أبورماد 38 28حلايب 33 30رأس حدربة 33 29