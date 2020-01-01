رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء: الموجة الثانية من كورونا قد تقتل 120 ألف شخص فى بريطانيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:33 ص
كورونافى بريطانيا
كورونافى بريطانيا
وكالات
طباعة
حذر خبراء الصحة في بريطانيا من أن الموجة الثانية من فيروس كورونا في المملكة قد تقتل ما يقارب 120 ألف شخص خلال 9 أشهر، حسب "السيناريو المتشائم".

وقال البروفسور ستيفن هولجيت في أكاديمية العلوم الطبية البريطانية، إن فيروس كورونا سينتشر على الأرجح في الشتاء، عندما يضطر الناس أن يقضوا أوقاتا طويلة معا في مجالات مغلقة بسبب البرد، مضيفا أن الموجة الثانية "قد تكون أكثر خطورة مما مررنا به حتى الآن".

وأضاف "هولجيت"، خلال مؤتمر نظم عبر الإنترنت، أن "هذه ليست توقعات، وإنما احتمالية.. والوفيات قد تكون أكثر مع موجة جديدة من كوفيد-19 هذا الشتاء، ولكن من الممكن تقليص المخاطر في حال بدأنا بالتحرك فورا".

وأشارت أكاديمية العلوم الطبية إلى أن هناك "نسبة عالية من الغموض" بشأن كيف ستتطور الأوضاع الخاصة بالوباء، لكنها حددت "السيناريو الأسوأ" الذي ينص على أن معدل نقل العدوى قد يزداد ما بين 0.7 و0.9 حاليا إلى 1.7، أي انتقال الفيروس من كل مصاب إلى 1.7 شخص آخر بالمتوسط، ابتداء من سبتمبر المقبل.

وأشار تقرير للأكاديمية إلى أن "هذا النموذج يفترض 119 ألفا و900 حالة وفاة بالمستشفيات خلال الفترة بين سبتمبر 2020 ويونيو 2021".

وحذرت نائبة رئيس الأكاديمية، آن جونسون، من أن موسما سيئا للإنفلونزا الشتوية بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص المعانين من أمراض أخرى وأمراض مزمنة سيزيد من الضغط على مؤسسات الرعاية الصحية، ويجب التحضير لهذا الوضع الآن.

يذكر أن عدد الوفيات المؤكدة بسبب فيروس كورونا في بريطانيا بلغ نحو 45 ألف شخص، ما يعتبر أكبر حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا. أما إجمالي عدد الوفيات المؤكدة والمشتبه بأنها ناجمة عن كورونا، فإنه يصل إلى 55 ألفا، حسب إحصاءات وكالة "رويترز" المبنية على المعطيات الرسمية.

موضوعات متعلقة

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

ضبط 5 تحرشوا بالفنانة هنا الزاهد

ضحية الاغتصاب بالدقهلية تكشف كواليس فتح قضيتها بعد عامين

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

دراسة: انتشار حبوب الطلع ينبئ بانتهاء كورونا

الشرطة الأمريكية: انتشال جثة الممثلة نايا ريفيرا من بحيرة

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم