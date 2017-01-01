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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض الحجر الصحى بسبب طاعون الخنازير فى الشرق الأقصى الروسى

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:56 ص
طاعون الخنازير
طاعون الخنازير
وكالات
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أعلنت السلطات المحلية في إقليم بريمورية بالشرق الأقصى الروسي، عن فرض الحجر الصحي في إحدى مناطق الإقليم، بعد اكتشاف حالات إصابة بطاعون الخنازير الإفريقي.

وقالت السلطات، إنه تم رصد الحالات في قريتين بمنطقة كيروفسكي من الإقليم، مضيفة أن الأطباء يتخذون إجراءات احترازية ويقومون بعمليات تعقيم في المنطقة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم نصب الحواجز على حدود منطقة مجاورة مهددة بالعدوى.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقي في إقليم بريموريه تم رصدها منذ صيف عام 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة في أبريل الماضي، لكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي، ما تسبب بإعادة فرض الحجر الصحي.

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