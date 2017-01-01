الصين تسجل 5 إصابات بكورونا

ذكرت السلطات الصحية أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.وأعلنت الصين أيضًا عن خمسة مرضى جدد بدون أعراض، انخفاضا من ستة في اليوم السابق.وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الإثنين 83605.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة.