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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا.. القبض على سوريين من «جبهة النصرة» متهمين بارتكاب جرائم حرب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:55 ص
النيابة العامة الفدرالية
النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا
وكالات
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أعلنت النيابة العامة الفدرالية في ألمانيا، توقيف سوريين يعتقد أنهما مرتبطان بتنظيم "جبهة النصرة"، ووضعهما قيد التوقيف الاحتياطي للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب.

وقالت محكمة كارلسروه، في بيان إن "خضر أ.ك." و"سامي أ. س." دون أن تحدد سنهما، أوقفا في نومبورج، وفي هيسن الألمانيتين.

وذكرت أنه "يشتبه إلى حد كبير" في انتماء الأول إلى "جبهة النصرة" ومشاركته في 10 يوليو 2012 في إعدام ضابط في الجيش السوري.

وأكدت النيابة العامة أن المشتبه "كان يراقب السجين الذي كان مقيد اليدين وتعرض لعنف شديد أثناء نقله إلى مكان إعدامه".

ويشتبه في أن الثاني كان مؤيدا لـ"جبهة النصرة" و"صور عملية الإعدام"، وردد "تعليقات حماسية" أثناء ذلك لأغراض دعائية.

ولم تورد النيابة العامة مزيدا من التفاصيل خاصة حول ظروف وصول الرجلين إلى ألمانيا التي استقبلت 800 ألف سوري منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.

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