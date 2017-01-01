مقتل جندى رواندى فى هجوم بجمهورية أفريقيا الوسطى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) مقتل جندي رواندي من القبعات الزرق، وإصابة اثنين آخرين بجروح في قرية جيدزيه (غرب) في هجوم شنّته إحدى حركات التمرّد الرئيسية في هذا البلد.وقالت البعثة في بيان: «إنّ هذا الهجوم الإجرامي يشكّل انتهاكًا جديدًا" من قبل تنظيم "3 آر" لاتفاقية السلام التي أبرمتها حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع 14 تنظيمًا مسلّحًا في 6 فبراير 2019».وفي مطلع يونيو، أعلن زعيم تنظيم "3 آر" صدّيقي عباس، تعليق مشاركة تنظيمه في اتفاقية السلام، لتبدأ بعثة مينوسكا بعد ذلك بوقت قصير عملية عسكرية في غرب البلاد لمنع هذا التنظيم المسلّح من توسيع نفوذه.وحذّرت البعثة الأممية في بيانها من أنّ «الهجمات علي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي».وفي أواخر يونيو، قتل عنصران من جيش جمهورية أفريقيا الوسطى على أيدي مسلّحين من تنظيم "3 آر" في منطقة بيسون، حيث تقع قرية جيدزيه.وجماعة "3 آر" أو "الراءات الثلاث" المسلّحة هي إحدى حركات التمرّد الرئيسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتتألّف بشكل رئيسي من مسلّحين من إتنية الفولاني وتنشط في غرب البلاد.