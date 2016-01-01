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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكليف «ماضى» رئيسا لمطوبس و«هيكل» لسيدى سالم بكفر الشيخ

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 01:47 ص
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تكليف المهندسة عايدة ماضي، رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس، وتكليف شريف أحمد هيكل، رئيسا لمركز ومدينة سيدي سالم، وأيضا تكليف مسعد عصمت، نائبًا لرئيس سيدي سالم لشئون النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، وذلك بنص القرار رقم 577.

وأصدر المحافظ القرار، بعد الإطلاع علي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأيضا على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

يذكر أن المهندسه عايدة ماضي، كانت تولت منصب رئيس مركز ومدينة الحامول، ثم مركز ومدينة سيدي سالم، وحاليا مركز ومدينة مطوبس.

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