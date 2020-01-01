حريق فى محطة وقود بزهراء مدينة نصر (صور)

نشب منذ قليل حريق هائل في مخزن زيوت داخل محطة بنزين الوطنية بزهراء مدينة نصر شرق القاهرة.وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 6 سيارات لإخماد الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، ومنع امتدادها لخزانات الوقود.