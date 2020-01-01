الشرطة الأمريكية: انتشال جثة الممثلة نايا ريفيرا من بحيرة

أكد مكتب قائد شرطة مقاطعة فينتورا، العثور على جثة الممثلة "نايا ريفيرا" في بحيرة بيرو بجنوب كاليفورنيا.واختفت الممثلة، التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الشهير "جلي" يوم الأربعاء الماضي، بعد أن استأجرت قاربا مع ابنها (4 سنوات) وقال مسؤولون إنهم يعتقدون أن ريفيرا ( 33 عاما) غرقت في حادث.وقال قائد شرطة مقاطعة فينتورا، بيل أيوب، خلال مؤتمر صحفي: "انتشلت فرق البحث التابعة لنا، الجثة من البحيرة".وأضاف: "بناء على الموقع الذي تم العثور فيه على الجثة والخصائص الجسدية للجثة وملابسها والحالة البدنية للجثة، وعدم الإبلاغ عن فقدان أي أشخاص آخرين في المنطقة، نحن واثقون من أن الجثة تعود إلى نايا ريفيرا".وكانت السلطات قد عثرت على الطفل يوم الأربعاء الماضي دون أن يصاب بأذى، وكان بمفرده نائما في القارب. وقال للمحققين إنه ووالدته ذهبا للسباحة معا في بحيرة بيرو، وأن ريفيرا ساعدته على العودة إلى القارب قبل اختفائها تحت الماء، وفقا لما ذكره قائد شرطة مقاطعة فينتورا.