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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تفرض العزل مجددًا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:49 ص
ولاية كاليفورنيا
ولاية كاليفورنيا تفرض العزل
وكالات
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أمر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، بتعليق إعادة فتح الأعمال والأنشطة في الولاية إثر ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه نيوسوم بإغلاق الحانات ومنع العمل في المناطق المغلقة من المطاعم، كما قرر غلق الكنائس وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر في أكثر المقاطعات التي تشهد تزايدا في الإصابات بالمرض.

كما أعلنت أكبر منطقتين بهما مدارس في الولاية، وهما لوس أنجلس وسان دييجو، أن كل العمليات التعليمية ستكون عبر الإنترنت عند استئناف الدراسة بعد أسابيع قليلة.

وأصبحت ولايات فلوريدا وأريزونا وكاليفورنيا وتكساس البؤر الجديدة للجائحة في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، إذ زادت حالات الإصابة بوتيرة سريعة في 40 ولاية أمريكية على مدى الأسبوعين المنصرمين.

وأعلنت فلوريدا الأحد الماضي، تسجيل زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية بأكثر من 15 ألف حالة في 24 ساعة.

وتأتي هذه الأرقام تزامنا مع انتقادات حادة وجهها الرئيس ترامب لخبراء الصحة الذين يقودون تصدي البلاد للجائحة، وفي وقت تتدهور فيه علاقته بكبير خبراء الأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي.

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