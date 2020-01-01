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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 20286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:12 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 20286 إصابة و733 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20286 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1884967.

وتشهد البرازيل بالتالي انخفاضًا كبيرًا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 9 يوليو 42619 حالة جديدة، وفي 10 يوليو و45048، ليتراجع هذا العدد يوم 11 يوليو إلى 39023 حالة، وفي 12 يوليو إلى 24831.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 733 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 72833.

وشهد هذا المؤشر أيضًا بالتالي نوعًا من الانخفاض خلال الأيام الأخيرة، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 9 يوليو 1220 حالة، وفي 10 يوليو 1214، وفي 11 يوليو 1071، وفي 12 يوليو 631.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضًا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

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