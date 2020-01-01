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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادى: مصر مؤهلة لتصبح من أفضل 10 أسواق ناشئة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:54 ص
أحمد سمير زكريا
أحمد سمير زكريا
سناء إسماعيل
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أكد الخبير الاقتصادي، أحمد سمير زكريا، المستشار بمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن أداء الجنيه المصري جاء على رأس عملات العالم خلال الأعوام الماضية.

وأشار "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الجنيه المصري، تمكن طوال الأعوام الثلاثة الماضية، من الحفاظ على مستوى أدائه الجيد خلال الفترة من 30 يونيو 2017 حتى 30 يونيو 2020، وذلك بمعدل 10.8%، تليه عملة تايلاند بمعدل تحسن 8.9% أمام الدولار، ثم تايوان بمعدل تحسن 2.8%.

وأوضح أن تقرير مجلس الوزراء عن الجنيه المصري يعكس الإصلاح الاقتصادي في مصر بعد تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن مصر تملك رؤية اقتصادية وسياسية تؤهلها لتصبح بين أفضل 10 أسواق ناشئة الآن.

وتابع: "الجنيه المصري الأفضل أداءً بين الأسواق الناشئة رغم تأثيرات كورونا"، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي المصري قوي جدًا خلال هذه المرحلة.

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