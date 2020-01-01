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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. اليوم

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:44 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

من جانبه شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على رؤساء اللجان، بضرورة تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وشدد حجازي، على أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التى لا تضاف للمجموع والتى لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.

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