طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.من جانبه شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على رؤساء اللجان، بضرورة تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من أداء الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.وشدد حجازي، على أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية وبعد التأكد من استلام كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التى لا تضاف للمجموع والتى لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.