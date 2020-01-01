وزير الخارجية يرد على تصريحات تركيا بشأن تنسيقها مع مصر لعملية عسكرية

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن التحضير لعملية عسكرية في سرت والجفرة، وإجراء اتصالات مع مصر خلال الفترة الماضية، قائلًا:«لم يحدث تواصل أو حوار بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية، والتصريحات التركية كانت تخرج عن إطار العلاقات الطبيعية للدول».وأضاف شكري في مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «التحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير، وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية، وسيكون تأثيره بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا».وأردف: «لن يكون هناك احتمال لعدم رد الاعتداء، الجيش الوطني الليبي أكد أنه سيدافع عن استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».ومن ناحيته، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش الليبي على استعداد كامل للتصدي لأي تحرك معادٍ تجاه سرت والجفرة، موضحًا أن كل الاتفاقات التي وُقعت بين السراج وأردوغان غير قانونية، ولا تمثل الشعب الليبي.وأكد «المسماري»، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، أن فائز السراج يعتبر كومبارس وتستخدمه تركيا لتنفيذ مخططها في نهب ثروات ليبيا، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لنشر الفوضى في ليبيا وتنفذ مخططات أجنبية.