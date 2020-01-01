رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الغربية»: خطة شاملة لتطوير المستشفيات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:50 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الأكسجين بمستشفى قطور المركزي بتكلفة 50 ألف جنيه، ومطابقة للمواصفات، وذلك لقسم العزل والطوارئ والاستقبال.

وأكد "حميدة" أن تركيب شبكة الأكسجين يعد إضافة متميزة وإنجازًا في تحسين الخدمة الطبية لتقديم خدمة سريعة للمرضي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتطوير المستشفيات.

وكان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ترافقه لجنة من مكافحة العدوى بقيادة الدكتورة حسناء رمضان، قد تفقد مستشفى السنطة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تفقد قسم العزل الذي تم إنشاؤه بسعة 30 سريرا، مجهزًا بـ10 مونتر ووصلات أكسجين لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع الفرق الطبية كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتشديد على منع الزيارات الخاصة بالمرضى.
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية
خطةلتطوير المستشفيات بالغربية

موضوعات متعلقة

رقم خيالي.. أغلى فاتورة لرعاية مريض كورونا في مصر

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

البرلمان الليبى يخول الجيش المصرى بالتصدى للتدخل التركى

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

نجم الساعة

«هتوقعيني على صدر الراجل».. هكذا داعبت فنانة كبيرة السادات.. فكيف رد عليها؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشرطة الأمريكية: انتشال جثة الممثلة نايا ريفيرا من بحيرة

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم