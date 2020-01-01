«صحة الغربية»: خطة شاملة لتطوير المستشفيات

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الأكسجين بمستشفى قطور المركزي بتكلفة 50 ألف جنيه، ومطابقة للمواصفات، وذلك لقسم العزل والطوارئ والاستقبال.وأكد "حميدة" أن تركيب شبكة الأكسجين يعد إضافة متميزة وإنجازًا في تحسين الخدمة الطبية لتقديم خدمة سريعة للمرضي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتطوير المستشفيات.وكان الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ترافقه لجنة من مكافحة العدوى بقيادة الدكتورة حسناء رمضان، قد تفقد مستشفى السنطة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تفقد قسم العزل الذي تم إنشاؤه بسعة 30 سريرا، مجهزًا بـ10 مونتر ووصلات أكسجين لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.وشدد وكيل الوزارة على اتباع الفرق الطبية كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتشديد على منع الزيارات الخاصة بالمرضى.