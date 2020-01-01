«الخارجية»: لن نسمح بالسيطرة على مياه نهر النيل

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مواقف مصر خلال المفاوضات على مدار 6 سنوات كانت تتسم بالمرونة في التعامل مع الجانب الإثيوبي؛ لإنشاء سد النهضة للتنمية، مشيرا إلى أنه بعد كل المرونة والتنازل لم نتوصل إلى أي اتفاق.وأضاف «شكري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «ندعم عملية التنمية في إثيوبيا، لكن لن نسمح أبدا بالسيطرة على نهر النيل، النيل ملك كل الدول التي يمر بها، ولابد من مراعاة عدم إحداث الضرر».وأردف: «نحترم الاتحاد الأفريقي ونقدر قدرته على حل المشاكل؛ لكن مجلس الأمن له المسئولية النهائية في التعامل مع تلك القضية، ولابد من مراعاة الاستخدام المنصف والعادل لمياه نهر النيل دون إحداث ضرر».ونوه إلى أن مفاوضات سد النهضة لم نصل فيها إلى الغاية المأمولة، موضحا أننا نتقدم بتقرير نهائي عن جولة المفاوضات إلى رئيس الاتحاد الأفريقي.