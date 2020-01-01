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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على موعد صرف معاشات أغسطس 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:45 ص
معاشات أغسطس
معاشات أغسطس
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يبحث الكثير الآن عن موعد صرف معاشات أغسطس 2020 بعد أن تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد عن نية وزارة التضامن صرف معاشات أغسطس بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف معاشات أغسطس 2020

أوضحت وزارة التضامن حقيقة ما تم تداوله لكي يعرف الجميع صحة هذه الأقاويل من عدمه، وهو ما يشير إلى أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس كما هي دون تقديم في الموعد إلى حين صدور بيان من وزارة التضامن يوضح حقيقة تقديم الموعد بمناسبة قدوم عيد الأضحى من عدمه.

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من جانب آخر، موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ما زال يواصل في استقبال طلبات جميع أصحاب المعاشات من أجل الاستعلام عن العلاوات الخمس للمواطنين المستحقين لها من أصحاب المعاشات، وحيث يتم استعلام صاحب المعاش من خلال تسجيل الرقم القومي لصاحب المعاش وكتابة اسم الأم باللغة العربية من خلال موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبدون الرقم التأميني، وذلك للتسهيل على أصحاب المعاشات.

رابط الاستحقاق الضغط:
https:nosi.gov.eg

ويسعي أصحاب المعاشات إلى الوصول لحل أزمة موعد صرف معاشات شهر أغسطس، حيث يريدون صرف المعاشات قبل حلول عيد الأضحى، وفي هذا السياق أكدت وزارة التضامن أنه لم يصدر حتى الآن أيى قرارات بشأن موعد صرف معاشات شهر أغسطس.

من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الثلاث دفعات من العلاوات الخمس ستصرف في المواعيد المقررة في الفترة القادمة، حيث سيتم صرف الدفعة القادمة في شهر أكتوبر القادم، مؤكدة أن شهر يوليو الحالي حمل كثير من الزيادة لأصحاب المعاشات.

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