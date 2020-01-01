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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«حجازي»: امتحان اللغة الأجنبية الثانية سهل وفرصة لجمع الدرجات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:40 م
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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أرسل الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، رسالة طمأنة بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية، المقرر أن يؤديه الطلاب غدا.

وقال «حجازي»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية سيكون سهلا ومباشرا وفرصة لجمع الدرجات.

وشدد على رؤساء اللجان بضرورة تسليم ورقة الامتحان الخاصة بمادة التربية الوطنية، غدا الثلاثاء، بعد الانتهاء من أداء اللغة الأجنبية الثانية.

وأكد على ضرورة التوزيع داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الاجنبية الثانية، وبعد التأكد من استلام امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، واستلام الكراسات الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع، ولم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.

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