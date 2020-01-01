العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية بسبب كورونا

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة الداخلية والخارجية حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري؛ بسبب تفشي فيروي كورونا في البلاد.وأوضح بيان لسلطة الطيران المدني العراقية، أن «سلطة الطيران المدني العراقية قررت اليوم الاستمرار في تمديد تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في العراق حتى 22 من يوليو الجاري الذي يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد».وأوضح البيان، أن سلطة الطيران «مستمرة في عملها وتواصلها مع مختلف شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية لغرض منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بسفر مواطنينا الحاصلين على فيزا(تأشيرة) دخول للدول الأخرى والإقامة بحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا».وأكد البيان، أن الهدف من تمديد تعليق الرحلات الجوية هو لغرض المناقشة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بما يخص فتح المطارات أمام حركة المسافرين العراقيين.