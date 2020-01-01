أول تعليق من هنا الزاهد بعد ضبط المتحرشين بها
الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:26 م
سناء إسماعيلطباعة
أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن فرحتها الشديدة بالقبض على 6 متهمين تحرشوا بها أثناء قيادة السيارة.
وقالت هنا الزاهد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، ولما كلموني روحت علطول علشان يأخدوا أقوالي، وأوقع على المحضر».
وأضافت أنها شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة، مشيرة إلى أنهم 6 أفراد، وتابعت: «أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدًا جدًا ومش مصدقة إن الأمن نجح في القبض على الجناة».
ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها: «عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب لك حقك».
وقالت هنا الزاهد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، ولما كلموني روحت علطول علشان يأخدوا أقوالي، وأوقع على المحضر».
وأضافت أنها شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة، مشيرة إلى أنهم 6 أفراد، وتابعت: «أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدًا جدًا ومش مصدقة إن الأمن نجح في القبض على الجناة».
ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها: «عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب لك حقك».