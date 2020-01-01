أول تعليق من هنا الزاهد بعد ضبط المتحرشين بها

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن فرحتها الشديدة بالقبض على 6 متهمين تحرشوا بها أثناء قيادة السيارة.وقالت هنا الزاهد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، ولما كلموني روحت علطول علشان يأخدوا أقوالي، وأوقع على المحضر».وأضافت أنها شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة، مشيرة إلى أنهم 6 أفراد، وتابعت: «أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدًا جدًا ومش مصدقة إن الأمن نجح في القبض على الجناة».ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها: «عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب لك حقك».