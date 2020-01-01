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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من هنا الزاهد بعد ضبط المتحرشين بها

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:26 م
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
سناء إسماعيل
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أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن فرحتها الشديدة بالقبض على 6 متهمين تحرشوا بها أثناء قيادة السيارة.

وقالت هنا الزاهد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: «مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، ولما كلموني روحت علطول علشان يأخدوا أقوالي، وأوقع على المحضر».

وأضافت أنها شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة، مشيرة إلى أنهم 6 أفراد، وتابعت: «أنا قلت كل حاجة في المحضر.. أنا مبسوطة جدًا جدًا ومش مصدقة إن الأمن نجح في القبض على الجناة».

ووجهت هنا الزاهد، رسالة إلى فتيات مصر، قالت خلالها: «عارفة إن عمل محاضر تحرش حاجة كبيرة على الفتيات، بس أنا بقولك طلعي موبيلك وصوري بس، والله الشرطة المصرية هتجيب لك حقك».

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