بعد القبض على المتحرشين بها.. هنا الزاهد: «انبسطت»

أعربت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها بالقبض على المتحرشين الذين لاحقوها بالسيارة، قائلة: «انبسطت أوي وحسيت بأمان».وأضافت هنا الزاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «الداخلية كلموني، وقالوا لي قبضنا عليهم، تعالي اتعرفي عليهم، ناخد أقوالك وامضي على المحضر».وأردفت هنا: «أي بنت هتكون مرعوبة لو حد بيجري وراها بالعربية، وأنا مش رامبو، أنا كنت مرعوبة، خايفة العربية تتقلب، خايفة يوقفوني».ونجحت أجهزة الأمن في ضبط سائق وآخرين تحرشوا بالفنانة هنا الزاهد لفظيا في الشيخ زايد بالجيزة.