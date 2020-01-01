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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 تحرشوا بالفنانة هنا الزاهد

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:03 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
ندى حمدي
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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الجيزة القبض على 5 متهمين بالتحرش اللفظي بالفنانة هنا الزاهد.

هنا الزاهد


وأضافت التحريات أنه على خلفية تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر الفنانة هنا الزاهد من تعرضها لواقعة تحرش لفظي أثناء قيادة سيارتها من بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، فقد توصلت جهود الأجهزة الأمنية المعنية إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وتم ضبط السيارة وقائدها ومرافقيه (5)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.

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