«المالية»: سددنا مليارات الدولارات من الديون الفترة الماضية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي ساعد على التحكم في إجمالي الدين وفوائده، مؤكدا تحقيق فائض أولي 103 مليار العام الماضي بفضل الإصلاح الاقتصادي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر على شاشة «ON»: «سددنا مليارات الدولارات الفترة الماضية.. الناس دائما تسمع أخبار حصلنا على قروض - ولا يتابعون أخبار سداد الديون».وأردف: «كل يوم بشوف الإيرادات والمصروفات والاحتياجات والمبالغ المتغطية وكل يوم بنحسبها بالرقم، والإصلاح الاقتصادي جلعنا قادرون على امتصاص الصدمات الكبرى».وأشار إلى أن ما تم إنجازه من تطوير في منظومة الجمارك، لم يتجاوز 20%، مستطردًا: «30 يونيو 2021 ستشهد مصر منظومة جمارك إلكترونية على أعلى مستوى».