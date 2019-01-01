فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

• جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية

• الفرع الثاني (شباب الأدباء):

• جائزة الترجمة

• شروط الجائزة

• جائزة أفضل سيناريو

شروط الجائزة:

• جائزة أفضل نص مسرحي

شروط الجائزة:

• جائزة النقد الأدبي

شروط الجائزة:

• شروط عامة:

- كيفية التقدم للدورة السادسة عشر

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها السادسة عشر، لاختيار أفضل الأعمال لكبار وشباب الأدباء والكتاب، في مجالات الرواية، والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائي، والنص المسرحي، والنقد الأدبي.- الفرع الأول (كبار الأدباء):جائزة أفضل عمل روائي، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري.جائزة أفضل مجموعة قصصية، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري.جائزة أفضل عمل روائيالمركز الأول: مائة ألف جنيه مصري - المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري.جائزة أفضل مجموعة قصصيةالمركز الأول: مائة ألف جنيه مصري - المركز الثاني: سبعون ألف جنيه مصري.تمنح للراوية الفائزة بالمركز الأول – فرع شباب الأدباء، من أجل الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية.قيمة الجائزة: تشمل كافة تكاليف التعاقد مع أحد الهيئات أو دور النشر لترجمة وطباعة ونشر الرواية الفائزة- أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب المصرية خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019.- ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة الفرع الثاني (شباب الأدباء) علي 40 عامًا في 13 أغسطس 2020.الفرع الأول (كبار الكتاب):جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، وقيمتها مائة وخمسون ألف جنيه مصري.الفرع الثاني (شباب الكتاب):جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما أو مأخوذ عن عمل أدبي مصري منشور، وقيمتها ثمانون ألف جنيه مصري.ألا يكون قد بدأ تنفيذ إنتاج السيناريو المُقدم حتى 13 أغسطس 2020.أن يُرفق مع نص السيناريو المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد على 5 صفحات.ألا يزيد عمر المتقدم لجائزة شباب الكتاب عن 40 عامًا في 13 أغسطس 2020.إذا كان السيناريو مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى سيناريو بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.المركز الأول: قيمة الجائزة مائة وخمسون ألف جنيه مصري.المركز الثاني: قيمة الجائزة ثمانون ألف جنيه مصري.- لا يشترط في المتقدم سن محدد.- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي.- أن يُرفق مع النص المسرحي المُقدم نسخة PDF من الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد علي 5 صفحات.- إذا كان النص المسرحي مأخوذا عن عمل أدبي، فيشترط إرفاق الموافقة الخطية للمؤلف الأصلي للقصة على تحويلها إلى نص مسرحي بواسطة الكاتب المتقدم للمسابقة.قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مصري.- تمنح لمؤلف أفضل الكتب المنشورة في مجال النقد الأدبي بفروعه المختلفة تنظيرا وتطبيقا.- أن يكون العمل المُقدم صادر برقم إيداع من دار الكتب خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2019.- ألا يكون العمل المقدم رسالة علمية.- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.- يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف، ويقتصر التقديم على فرع واحد فقط من فروع الجائزة.- ألا يكون العمل المُقدم قد حصل على جائزة من قبل.- في حالة الأعمال المأخوذة عن نصوص أدبية في فرعي السيناريو والمسرح يشترط أن تكون عن نص أدبي مصري.- تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد وكذلك من الهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات.يتم التقدم للدورة السادسة عشر إلكترونيا فقط عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة ومن خلال الاستمارات الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة.- يتم التقديم بنسخة إلكترونية من العمل المقدم يتم تحميلها من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة.- يرفق غلاف الكتاب والصفحات الأولى التي تتضمن بيانات الناشر ورقم الإيداع والترقيم الدولي الخاصة بالأعمال المقدمة في مجالات الرواية، المجموعة القصصية، والنقدي الأدبي.- يلتزم المرشحين للقائمة الطويلة (التصفية الثانية) بتقديم 6 نسخ ورقية من العمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تواصل إدارة الجائزة معهم إلى العنوان التالي: 10 ش الديوان، جاردن سيتي - الدور الأول شقة رقم 3.- تستقبل أمانة الجائزة الاستمارات الإلكترونية للأعمال المشاركة حتى يوم الخميس 13 أغسطس 2020- لن تقبل الأعمال الواردة قبل أو بعد هذا التاريخ.- لن تقبل أية نسخ أو استمارات ورقية خلال فترة التقديم (التقديم إلكترونيا فقط).- يتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة لجان محايدة تضم نخبة من كبار النقاد والأدباء والسينمائيين والمسرحيين وأساتذة الدراما. ويتم تسليط الضوء إعلاميا خلال شهر ديسمبر 2020 على شباب المبدعين الذين يصلون للقائمة القصيرة في كل فرع من فروع الجائزة للشباب.ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية للمسابقة خلال شهر يناير 2021.