رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتفقد مستشفى السنطة المركزي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:55 م
حولة عبد الناصر حميدة
حولة عبد الناصر حميدة بمستشفى السنطة المركزي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ترافقه لجنة من مكافحة العدوى بقيادة الدكتورة حسناء رمضان، مستشفى السنطة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تفقد قسم العزل الذي تم إنشاؤه بسعة 30 سريرا، مجهزة بعدد 10 مونتر ووصلات أكسجين لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.

وشدد وكيل الوزارة، على اتباع الفرق الطبية كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتشديد على منع الزيارات الخاصة بالمرضى.

ووجه وكيل الوزارة، بدراسة عاجلة لوضع مستشفى السنطة الجديد الذي يتم إنشاؤه، وإزالة العوائق التي تقف أمام سرعة إنهاء بناء المستشفى، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المركزة، والأشعة والأقسام الداخلية، وأكد على أهمية اتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة، في حضور مدير الإدارة الصحية بالسنطة، المركز الطبي والإدارة الصحية، لتفقد سير العمل، وأكد أيضا على ضرورة التعاون مع المجتمع المدنى لرفع كفاءة المستشفيات خلال الأزمة الراهنة.

موضوعات متعلقة

مصادر: إرسال أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض إلى السيسي

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

نجم الساعة

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم