وكيل «صحة الغربية» يتفقد مستشفى السنطة المركزي

، وإزالة العوائق التي تقف أمام سرعة إنهاء بناء المستشفى، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالعناية المركزة، والأشعة والأقسام الداخلية، وأكد على أهمية اتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى بالمستشفى.



كما تفقد وكيل الوزارة، في حضور مدير الإدارة الصحية بالسنطة، المركز الطبي والإدارة الصحية، لتفقد سير العمل، وأكد أيضا على ضرورة التعاون مع المجتمع المدنى لرفع كفاءة المستشفيات خلال الأزمة الراهنة.

تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ترافقه لجنة من مكافحة العدوى بقيادة الدكتورة حسناء رمضان، مستشفى السنطة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفى، حيث تفقد قسم العزل الذي تم إنشاؤه بسعة 30 سريرا، مجهزة بعدد 10 مونتر ووصلات أكسجين لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.وشدد وكيل الوزارة، على اتباع الفرق الطبية كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتشديد على منع الزيارات الخاصة بالمرضى.ووجه وكيل الوزارة، بدراسة عاجلة لوضع مستشفى السنطة الجديد الذي يتم إنشاؤه