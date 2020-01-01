تعافي 10 سيدات من كورونا وخروجهن من «عزل قنا»

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، اليوم الاثنين، خروج ١٠ حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، كلهن سيدات من كبار السن بعد تماثلهن للشفاء.وخرجت المتعافيات وسط حالة من الفرح والزغاريد، ابتهاجًا بتعافيهن وخروجهن من عزل المستشفى، وقدمن الشكر لإدارة المستشفى وأطقمها الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج من فيروس كورونا.وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام، إن المستشفى واصل تحقيق نتائج إيجابية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث تعافت ١٠ حالات جديدة لسيدات معظمهن كبار سن، وتم خروجهن اليوم من المستشفى بعد تعافيهن تماما.وأشار الديب إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفى تبذل ما بوسعها حتى يتماثل المرضى للشفاء، بعد تلقيهم العلاج وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة، مضيفًا بأن هناك متابعة مستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي-محافظ قنا، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، لتوفير احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.