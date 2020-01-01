ملتقى «آفاق مسرحية أونلاين» يتلقى طلبات المشاركة حتى 10 أغسطس

أعلن المخرج هشام السنباطي أمين عام مؤسسة "في عشق مصر" ومؤسس ورئيس مهرجان "ملتقى آفاق مسرحية أونلاين"، أنه تم البدء في تلقي طلبات الفرق الراغبة في المشاركة بالدورة الثانية من الملتقى، والتي تقام تحت شعار "نحو إبداع جديد"، حتى 10 أغسطس القادم، أو حتى اكتمال العدد المحدد.وقال السنباطي، إن التقديم للدورة الثانية متاح فقط للفرق المسرحية المصرية والعربية بكل أنواعها ويجب أن تكون العروض المقدمة مقتبسة من مؤلفات أو نصوص مسرحية لمؤلفين مصريين وعرب فقط، موضحا أنه يحق للمخرج أو الفرقة أو الممثل المشاركة بعرض واحد فقط بالمهرجان؛ على أن يقوم بتعبئة وتقديم طلب المشاركة على الإنترنت على الرابط الخاص بالمهرجان.وكشف السنباطي أن إدارة المهرجان ستغلق باب التقديم للدورة الثانية من الملتقى يوم 10 أغسطس القادم؛ على أن تعلن أسماء العروض المشاركة يوم 15 أغسطس القادم استعدادا لانطلاق فعاليات الملتقى على مرحلتين اعتبارا من 19 أغسطس القادم.