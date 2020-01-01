رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: انهيار اقتصادي في لندن وحي المال بسبب كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:35 م
انهيار اقتصادي في
انهيار اقتصادي في لندن
أ ش أ
طباعة
تواجه العاصمة البريطانية وحي المال وسط لندن أكبر أزمة اقتصادية خلال أجيال، حيث سيفقد عشرات الآلاف وظائفهم كما يواجه مئات الشركات خطر الانتقال من بريطانيا، فقد فرغت الشوارع التي كانت تعج بالسكان من حي ماي فير إلى غرب لندن إلى دوكلاندز شرق العاصمة من السياح والمسافرين بسبب الضربة المزدوجة المدمرة التي تلقتها البلاد.

وقامت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" بإجراء تحقيق صحفي لفهم حجم هذه الأزمة، ونقلت عن أصحاب الأعمال "المذعورين" القول إن نحو 50.000 وظيفة في القطاعات التي تعاني أساسا مثل قطاع التجزئة والسياحة ستختفي في الحي التجاري في "ويست إند" بمفرده خلال العام الحالي، حيث انخفض معدل الإنفاق بمقدار النصف وتقدر هذه المصادر الخسائر بنحو 5 مليارات إسترليني كنتيجة لفرض الحظر خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال النائب المحافظ عن مدينة لندن وويستمنستر "نيكي أيكين"، إن ما يدور من حوارات اليوم توضح "إن حي المال بوسط العاصمة لندن الذي يعد دائمًا بالخروج من هذه الأزمات بعد فترات الركود. لكن هذه المحادثات تشير إلى أنها ستكون الأخيرة وهذا أمر مهم لأنها محرك أساسي للاقتصاد البريطاني".

وقال سايمون فرينش، وهو كبير الاقتصاديين في شركة "بانمور جوردون" للصرافة في حي المال، إنها قد تستغرق نحو 5 سنوات للتعافي الاقتصادي للعاصمة؛ ليعود بعدها إلى معدلاته قبل الأزمة والتي ستتكلف نحو 60 مليار إسترليني.

وكشف استطلاع رأي نشر - مؤخرًا - أن المسافرين بين المدن لا يزالون يشعرون بالقلق خلال سفرهم على متن القطارات. وأشار استطلاع آخر إلى أن 88 في المائة يشعرون أن الوقت لا يزال مبكرا على العودة إلى المواصلات العامة في العام الحالي.

وأوضح تحقيق الصحيفة الإنجليزية، أن التقارير الأخيرة لكل من مواصلات لندن توضح أن مترو الأنفاق يعمل الآن بنحو 20% فقط أقل من مستواه اليومي وأن وسائل النقل تعمل بنحو 37% من طاقتها، وأن المسافرين يخشون تعريض أنفسهم إلى للعدوى إذا ما ركبوا في عربات مزدحمة.

وكشفت آخر الأرقام الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن 57.2% من سكان لندن يميلون أكثر للعمل من المنزل عن أي مدينة أخرى في بريطانيا، وكشفت أيضا الأرقام أن نحو مليون شخص توقف عن السفر يوميا إلى وسط لندن.

موضوعات متعلقة

«التشييد والبناء»: الشخص الملزم بالتصالح مرتكب المخالفة وليس الساكن

إثيوبيا تنفى أنباء ملء سد النهضة فى 8 يوليو الجارى

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

السودان: نتفق مع مصر على وضع اتفاقية دولية ملزمة لسد النهضة

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبد الوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

نجم الساعة

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم

«الناشرين المصريين» يوضح كيفية المشاركة فى المشروع الوطنى للقراءة