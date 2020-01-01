صحيفة بريطانية: انهيار اقتصادي في لندن وحي المال بسبب كورونا

تواجه العاصمة البريطانية وحي المال وسط لندن أكبر أزمة اقتصادية خلال أجيال، حيث سيفقد عشرات الآلاف وظائفهم كما يواجه مئات الشركات خطر الانتقال من بريطانيا، فقد فرغت الشوارع التي كانت تعج بالسكان من حي ماي فير إلى غرب لندن إلى دوكلاندز شرق العاصمة من السياح والمسافرين بسبب الضربة المزدوجة المدمرة التي تلقتها البلاد.وقامت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" بإجراء تحقيق صحفي لفهم حجم هذه الأزمة، ونقلت عن أصحاب الأعمال "المذعورين" القول إن نحو 50.000 وظيفة في القطاعات التي تعاني أساسا مثل قطاع التجزئة والسياحة ستختفي في الحي التجاري في "ويست إند" بمفرده خلال العام الحالي، حيث انخفض معدل الإنفاق بمقدار النصف وتقدر هذه المصادر الخسائر بنحو 5 مليارات إسترليني كنتيجة لفرض الحظر خلال تفشي فيروس كورونا.وقال النائب المحافظ عن مدينة لندن وويستمنستر "نيكي أيكين"، إن ما يدور من حوارات اليوم توضح "إن حي المال بوسط العاصمة لندن الذي يعد دائمًا بالخروج من هذه الأزمات بعد فترات الركود. لكن هذه المحادثات تشير إلى أنها ستكون الأخيرة وهذا أمر مهم لأنها محرك أساسي للاقتصاد البريطاني".وقال سايمون فرينش، وهو كبير الاقتصاديين في شركة "بانمور جوردون" للصرافة في حي المال، إنها قد تستغرق نحو 5 سنوات للتعافي الاقتصادي للعاصمة؛ ليعود بعدها إلى معدلاته قبل الأزمة والتي ستتكلف نحو 60 مليار إسترليني.وكشف استطلاع رأي نشر - مؤخرًا - أن المسافرين بين المدن لا يزالون يشعرون بالقلق خلال سفرهم على متن القطارات. وأشار استطلاع آخر إلى أن 88 في المائة يشعرون أن الوقت لا يزال مبكرا على العودة إلى المواصلات العامة في العام الحالي.وأوضح تحقيق الصحيفة الإنجليزية، أن التقارير الأخيرة لكل من مواصلات لندن توضح أن مترو الأنفاق يعمل الآن بنحو 20% فقط أقل من مستواه اليومي وأن وسائل النقل تعمل بنحو 37% من طاقتها، وأن المسافرين يخشون تعريض أنفسهم إلى للعدوى إذا ما ركبوا في عربات مزدحمة.وكشفت آخر الأرقام الصادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية أن 57.2% من سكان لندن يميلون أكثر للعمل من المنزل عن أي مدينة أخرى في بريطانيا، وكشفت أيضا الأرقام أن نحو مليون شخص توقف عن السفر يوميا إلى وسط لندن.