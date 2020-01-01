السيطرة على حريق شقة سكنية في مصر الجديدة

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية فى ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.