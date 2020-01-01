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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعتمد تقنية جديدة لتحديد المشتبه في إصابتهم بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:34 م
كورونا في الامارات
كورونا في الامارات
وكالات
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اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقنية (دي.بي.آي) القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يقوم الجهاز، الذي طور في دولة الإمارات، بفحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد وجود إلتهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19.

وكان مختبر كوانت ليز ذراع البحث الطبية في "الشركة العالمية القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد أعلن في شهر مايو الماضي عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء مسح جماعي فائق السرعة يظهر النتائج خلال ثوان معدودة.

يستخدم الجهاز الذي يعمل بتقنية DPI المبنية على الليزر نظامَ تشخيص يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور؛ وفقًا لمقياس دقيق جدًا مما يمكنه من فحص مجموعات كبيرة من الأفراد في الوقت نفسه.

وسيُسهم هذا الجهاز بتحديد الأشخاص الذين يعانون من التهابات نتيجة الإصابات الفيروسية بما فيها فيروس كورونا المستجد، وبالتالي حصر إجراء فحوصات مسحة الأنف PCR عليهم؛ للتأكد من إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وأشاد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس بالابتكارات الوطنية التي تخدم المجتمعين المحلي والعالمي، وتعزز من مكانة الإمارات مركزا للأبحاث بمختلف المجالات بما فيها المجال الطبي والصحي ويجعلها في مصاف الدول العاملة في مجال البحث العلمي؛ لتصبح مساهما فعالا في هذا الحقل على الصعيد الدولي.

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