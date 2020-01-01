عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع بعد أيام من التراجع





وارتفع سعر النحاس بمقدار 0575. 0 دولار أي بنسبة 2 في المئة إلى 9550. 2 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ارتفع خلال 24 ساعة بأكثر من 230 ألف حالة.



وحسب المنظمة تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 66 ألف إصابة خلال يوم واحد.

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد، اليوم الإثنين، على ارتفاع بعد أيام من التراجع المطرد، في ظل تزايد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال الأيام الماضية.في الوقت نفسه تراجعت قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز مكانة الذهب.وتراجع مؤشر قيمة الدولار اليوم، إلى 27. 96 نقطة قبل أن يسترد جزءا من خسائره ليسجل 43. 96 نقطة، لكنه ظل أقل من مستواه يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي بمقدار 23. 0 نقطة.وارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بمقدار 20. 12 دولار أي بنسبة 7. 0 في المئة إلى 19. 1814 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، ليقترب من أعلى مستوى له منذ نحو 9 سنوات، عندما سجل 60. 1820 دولار للأوقية يوم الأربعاء الماضي.وارتفع سعر الفضة بمقدار 735. 0 دولار أي بنسبة 4 في المئة إلى 788. 19 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل.