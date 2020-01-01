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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هاني شاكر يتدخل لمنع مشاركة عمر كمال في «زنزانة 7»

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:31 م
هاني شاكر
هاني شاكر
أمير محمد خالد
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أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، عبر "إنستجرام"مشاركته في فيلم "زنزانة ٧"، من خلال نشر صورة تجمعه بأبطال الفيلم والمخرج إبرام نشأت، حيث كان سيقدم الأغنية الدعائية للفيلم.

وعلمت "الدستور" أنه فور علم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بالأمر تحدث مع دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأخبره بقرار وقف عمر كمال وبناءً عليه طلب أشرف زكي من صناع الفيلم عدم مشاركة عمر كمال سواء كممثل أو بالغناء، تنفيذا لقرار النقيب هاني شاكر.

واستجاب صناع الفيلم لقرار النقابتين التمثيلية والموسيقية خوفا من منع عرض الفيلم الذي سيتم طرحه بعيد الأضحى المقبل ويواصل صناعه التصوير حاليا.

والفيلم من بطولة أحمد زاهر ومنة فضالي وعبير صبري وأحمد التهامي ونضال الشافعي ومايا نصري ومن إخراج إبرام نشأت.

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