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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تلزم الوافدين بشهادات صحية تفيد بخلوهم من كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:21 م
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، مطالبة الأجانب الوافدين إليها من دول ذات مخاطر عالية فيما يتعلق بفيروس كورونا، بتقديم شهادات صحية تؤكد خلوهم من الفيروس التاجي المُستجد.

جاء ذلك في الوقت الذي أضرت فيه الزيادة المستمرة في إصابات الوافدين بجهود الدولة الآسيوية لمكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلا عن سلطات الصحة، أن كل الوافدين من بنجلادش وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان سيتم إلزامهم بتقديم شهادات صحية تثبت خلوهم من الفيروس عن طريق تحليل الـ(بي. سي. آر).

وقالت سلطات الصحة إن كوريا الجنوبية طلبت كذلك أن تقتصر رحلات الطيران الاعتيادية القادمة من هذه الدول على 60%، فقط من إجمالي عدد المقاعد.

وأوضحت كوريا الجنوبية أن هؤلاء الذين سيغادرون إلى دول تتفشى فيها العدوى سيواجهون إجراءات دخول صارمة لدى عودتهم مرة أخرى إليها.

ونوهت يونهاب، بأن إجراءات حجر صارمة على الوافدين من باكستان وبنجلادش يتم تطبيقها بالفعل، وبدأت كوريا الجنوبية في تعليق إصدار تأشيرات الدخول ورحلات الطيران غير المجدولة من هاتين الدولتين يوم 23 يونيو.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن هذه الشهادات يجب أن تكون صادرة من مستشفيات ومراكز اختبار معتمدة من السفارات الكورية الجنوبية في هذه الدول، وتكون صادرة خلال 48 ساعة قبل السفر.

وسجلت كوريا الجنوبية هذا الشهر 288 حالة إصابة بكورونا لوافدين من الخارج مقارنة بــ323 حالة في شهر يونيو كاملا، وفي شهر مايو سجلت كوريا الجنوبية 192 حالة إصابة بكورونا لوافدين من الخارج.

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