السودان: نتفق مع مصر على وضع اتفاقية دولية ملزمة لسد النهضة

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الاثنين، أن موقف السودان ليس متذبذبًا تجاه سد النهضة وأن الطرح السوداني كان متوافقا مع مصر بأن تكون اتفاقية السد اتفاقية دولية ملزمة.وقال وزير الري السوداني في مؤتمر صحفي مساء اليوم من الخرطوم عقب انتهاء مفاوضات سد النهضة التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، إنهم سيستفيدون من سد النهضة في زيادة توليد الكهرباء شرط توقيع اتفاق لتبادل البيانات.وأضاف وزير الري السوداني: "قدمنا مقترحات توافقية متعددة بشأن النقاط الفنية والقانونية العالقة في مفاوضات سد النهضة".وأوضح ياسر عباس أن الدول الثلاث سترفع التقرير النهائي غدا الثلاثاء وسيشمل موقف السودان بشأن النقاط العالقة، مشيرا إلى أن هناك حرصا واضحا من الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة.من جانبه؛ قال وزير الإعلام السوداني خلال المؤتمر إنهم سعوا إلى كسر الجمود بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مشددا في الوقت ذاته على أن مصلحة السودان العليا هي البوصلة التفاوضية في مباحثات سد النهضة.